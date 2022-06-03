Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı altında yer alan Tüketici Fiyatları Grup Başkanı Mustafa Teke görevinden ayrıldı.

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