Hafta içi her akşam saat 20.00'de doyumsuz sohbetin değişmez adresi Aslı Şafak'la İşin Aslı,

Pazartesi saat 23.10'da Emin Çağlar'ın sunumuyla Oyunun Hikayesi,

Salı saat 23.10'da Pınar Erbaş ve Dücane Cündioğlu ile 1+1=1,

Çarşamba saat 23.10'da Fatih Altaylı ile Bire Bir,

Cumartesi saat 21.00'de Ece Saruhan'ın sunumuyla Bloomberg HT Life,

Pazar saat 21.00'de Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla HT Kulüp izleyicilerle buluşuyor.

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