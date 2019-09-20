Bloomberg HT Columbia Journalism Review ve The Nation tarafından kurulan, 32 ülkede 250’den fazla basın kuruluşunun iklim krizine ilişkin haberlere öncelik vereceği Covering Climate Now girişimine dahil oldu. Dört internet haberi, bir televizyon yayını, bir radyo yayını, sosyal medya platformlarından paylaşılan iki infografik ve bir video paylaşımıyla Bloomberg HT, ‘Covering Climate Now’ inisiyatifi kapsamında yayınlar sürdürdü.

Bloomberght.com’da Covering Climate Now: “İklim için en kritik hafta!”, “İklim değişikliğine dair bilinmesi gereken 5 şey!”, “35 trilyon dolarlık yatırımcılar hükümetlerin harekete geçmesini istiyor!”, “Hareket zamanı!” başlıklarıyla konuya ilişkin farklı kaynaklardan çeşitli içeriklerde haberler üretildi ve hafta boyunca akış sağlandı.

KÜRESEL ETKİLERİ TARTIŞILDI

Açıl Sezen’in sunduğu, Bloomberg HT Tarım Editörü ve Sunucu İrfan Donat’ın konuk olduğu Finans Merkezi programında ‘İklim değişikliğine yönelik farkındalık’ başlığı ile yayınlar yapılırken, Ali Çağatay’ın sunduğu Ara Haber’de ‘İklim değişikliğine bağlı göçleri, küresel iklim değişikliği hareketi’ gibi başlıklar konuşuldu. Yine Açıl Sezen’in sunduğu Parasal Gevşeme adındaki radyo programında ise ‘İklim değişikliğinin küresel etkileri, su kaynakları, iklim manipülasyonları, çevre anlaşmalarından çekilme, iklim değişikliği konusunda Çin ve ABD’nin duruşu’ gibi başlıklar değerlendirildi.

YOUTUBE KANALINDAN PAYLAŞILDI

İklim değişikliğine yönelik yapılan yayınların videoları oluşturularak Bloomberg HT Youtube kanalı üzerinden sosyal mecralara servis edildi. İklim ana temasında hazırlanan 2 infografik Bloomberg HT Twitter adresi üzerinden paylaşıldı. Basın kuruluşları, iklim değişikliğine farkındalık sağlamak için 16-23 Eylül haftasında ‘Covering Climate Now’ hareketine tüm platformlardan sağlanacak yayınlarla öncelik verecek!

İklim için kritik hafta;