20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bloomberg HT Columbia Journalism Review ve The Nation tarafından kurulan, 32 ülkede 250’den fazla basın kuruluşunun iklim krizine ilişkin haberlere öncelik vereceği Covering Climate Now girişimine dahil oldu. Dört internet haberi, bir televizyon yayını, bir radyo yayını, sosyal medya platformlarından paylaşılan iki infografik ve bir video paylaşımıyla Bloomberg HT, ‘Covering Climate Now’ inisiyatifi kapsamında yayınlar sürdürdü.
Bloomberght.com’da Covering Climate Now: “İklim için en kritik hafta!”, “İklim değişikliğine dair bilinmesi gereken 5 şey!”, “35 trilyon dolarlık yatırımcılar hükümetlerin harekete geçmesini istiyor!”, “Hareket zamanı!” başlıklarıyla konuya ilişkin farklı kaynaklardan çeşitli içeriklerde haberler üretildi ve hafta boyunca akış sağlandı.
KÜRESEL ETKİLERİ TARTIŞILDI
Açıl Sezen’in sunduğu, Bloomberg HT Tarım Editörü ve Sunucu İrfan Donat’ın konuk olduğu Finans Merkezi programında ‘İklim değişikliğine yönelik farkındalık’ başlığı ile yayınlar yapılırken, Ali Çağatay’ın sunduğu Ara Haber’de ‘İklim değişikliğine bağlı göçleri, küresel iklim değişikliği hareketi’ gibi başlıklar konuşuldu. Yine Açıl Sezen’in sunduğu Parasal Gevşeme adındaki radyo programında ise ‘İklim değişikliğinin küresel etkileri, su kaynakları, iklim manipülasyonları, çevre anlaşmalarından çekilme, iklim değişikliği konusunda Çin ve ABD’nin duruşu’ gibi başlıklar değerlendirildi.
YOUTUBE KANALINDAN PAYLAŞILDI
İklim değişikliğine yönelik yapılan yayınların videoları oluşturularak Bloomberg HT Youtube kanalı üzerinden sosyal mecralara servis edildi. İklim ana temasında hazırlanan 2 infografik Bloomberg HT Twitter adresi üzerinden paylaşıldı. Basın kuruluşları, iklim değişikliğine farkındalık sağlamak için 16-23 Eylül haftasında ‘Covering Climate Now’ hareketine tüm platformlardan sağlanacak yayınlarla öncelik verecek!
İklim için kritik hafta;
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!