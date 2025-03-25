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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bloomberg Economics: TCMB'nin faiz indirimleri yavaşlayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bloomberg Economics: TCMB'nin faiz indirimleri yavaşlayacak

        Bloomberg Economics siyasi gündemdeki hareketliliğin faiz indirimlerini yavaşlatacağını ve rezervlere olumsuz etkide bulunacağını belirtti. Yıl sonu enflasyon tahminini de yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:30
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        "TCMB'nin faiz indirimleri yavaşlayacak"
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        Bloomberg Economics’e (BE) göre Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına giden ve sonrasındaki süreçte finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler, Türkiye Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecini yavaşlatacak.

        Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Bahar Baziki konuya ilişkin değerlendirmesinde, halihazırda borçlanma maliyetlerini yükselten TCMB’nin, güveni artırmak için ilave adımlar açıklayabileceği öngörüldü.

        Bu nedenle şu anda yüzde 42,50 düzeyinde olan politika faizi için yıl sonu tahminini 5 yüzde puan artışla yüzde 30’a yükselten Baziki, “Kısa vadede ise daha fazla faiz artırımı muhtemelen faiz koridorunun genişletilmesi yoluyla uygulanacaktır. Politika faizi penceresinin geçici olarak kapatılmasıyla birlikte, koridorun üst sınırında yapılacak bir artış, TCMB’nin fonlamasının halihazırda koridorun en üstündeki gecelik borç verme faizi üzerinden gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, gizli bir faiz artırımı işlevi görecektir” dedi.

        “TCMB'NİN DÖVİZ PİYASALARINA MÜDAHALE ETMEYE DEVAM EDEREK LİRANIN ALTINA BİR TABAN KOYMASINI BEKLİYORUZ”

        “Politika yapıcıların ayrıca, ticari bankaları daha yüksek lira mevduat oranları sunma yönünde adım atmaya teşvik etmek için zorunlu karşılıkları artırmak gibi makro ihtiyati kurallar kullanması da muhtemel” diyen Baziki, “TCMB'nin döviz piyasalarına müdahale etmeye devam ederek liranın altına bir taban koymasını bekliyoruz. Bu eylemin bir yan etkisi de net rezervlerine daha fazla darbe vurması olacaktır” yorumunu yaptı.

        TCMB’nin piyasalara 19 Mart’ta 11,2 milyar dolarlık bir enjeksiyon yaptığını hesaplayan Bloomberg Economics’e göre bu tutar, mart ortası itibarıyla 58 milyar doların biraz altında olan swaplar hariç net rezervlerin yaklaşık beşte birine denk geliyor.

        Bloomberg Economics Türk lirasındaki çalkantıların bir sonucu olarak yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 25’ten yüzde 28’e yükseltti.

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