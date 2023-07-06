Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Blok zinciri harcamaları 19 milyar dolara ulaşacak

        Kuruluşlar dünyanın dört bir yanında; veri depolamayı, güvenliği ve yönetimi geliştirmek için blok zinciri teknolojisine yöneliyor. Statista verilerine göre blockchain çözümleri üzerine yapılan harcamaların 2024 yılında 19 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 14:11
        Blok zinciri harcamaları 19 milyar dolara ulaşacak
        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknolojinin gelişim hızı siber güvenliğin de önemini büyük ölçüde artırıyor. Dünya çapında büyük hızla artış gösteren siber saldırılar için önlemler ve yatırımlar da her geçen gün büyüyor. Özellikle yeni nesil güvenlik önlemleri arasında gelen, yerli otomobil Togg'un da hem bankacılık ve ödeme sistemlerinde hem de araç içi bağlantılarında tercih ettiği güvenlik sistemi Blockchain (Blok zinciri) teknolojisi hızla gelişiyor.

        YATIRIMLAR HIZLA ARTIYOR

        Blok zincir; verilerin hacklenmesini veya değiştirilmesini imkansız kılan bilgileri kaydetmek için önemli bir teknolojik gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamaların güvenlik açıklarını tespit etmek, potansiyel saldırı noktalarını belirlemek ve güvenlik önlemlerini doğrulamak için ise bir araç olan blok zinciri testleri devreye giriyor. Uygulamanın bütünlüğünün ve doğruluğunun sürekli olarak kontrol edilmesi, doğru çalıştığını ve beklenen sonuçları ürettiğini doğrulamak blok zincir testleri sayesinde mümkün olabiliyor. 2024 yılında 19 milyar dolar değerine ulaşması beklenen blockchain çözümleri üzerine yapılan harcamalar, blok zincir testlerinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Blok zinciri alanında farklı platformlar, protokoller ve standartlar bulunduğunu söyleyen TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu, “Uygulamaların belirlenen standartlara uygunluğunu ve sektör regülasyonlarına uyumluluğunu doğrulamak için titizlikle çalışmak önemli. Bu noktada devreye giren blok zinciri testi hizmetleri, kullanıcılar için kapsamlı çözümler sunuyor” ifadelerini kullandı.

        BLOK ZİNCİRİ TEST TİPLERİ NELER?

        Sistem performansını, dayanıklılığını ve güvenilirliğini değerlendirmek için yapılan blok zinciri testleri, teknolojinin sektördeki kullanımını analiz etmek ve faydalarını belirlemek için önemli bir değerlendirme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Barış Sarıalioğlu, blok zinciri test tipleri ve detaylarına değiniyor.

        • Fonksiyonel Test:Blok zincirine bir blok eklenmesi, blok boyutu, zincir boyutu gibi bileşenlerin, sistemlerin ve işlevlerinin temel testidir. İşlemin geçerliliği doğrulandıktan sonra yeni blok zincire eklenir.
        • Entegrasyon Testi:Bileşenler ve sistemin farklı bölümleri arasındaki entegrasyonu veya ara yüzleri test eder. Blok zinciri uygulamasında birden fazla bileşen bulunduğundan, tüm bileşenlerin düzgün bir şekilde entegre edildiğini test etmek için entegrasyon testleri düzgün ve sık yapılmalıdır.
        • Güvenlik Testi:Blok zinciri, yüksek güvenlikli finans, hükümet veya düzenleyici ortamlarda kullanıldığından, blok zinciri uygulamasında hata ayıklaması için güvenlik testi esastır.
        • Performans Testi:Blok zinciri uygulamalarının en önemli kriterlerinden biri hızdır. Performans, ağın boyutuna bağlıdır ve işlemler bu tür testlerde test edilir.
        • Döngü Testi:Bir blok zincirinin gücü, işlemlerin ağa eklendiği sırada tüm döngüler arasında fikir birliği yoluyla korunur. Bu konsensüs protokolünün, işlemlerin uygun sırada saklandığından emin olmak için test edilmesi gerekir.
        • Akıllı Sözleşmeler Testi:Akıllı sözleşmeler, işlemleri otomatik olarak yürüten blok zincirindeki yazılım modülleridir. SC testi, işlemlere dahil olan tarafların kurallara uyduklarından emin olmayı içerir.
        • API Testi: Uygulamaya bağlı olarak, blok zinciri olayları veya harici uygulamaları tetikleyebilir. API burada kilit bir rol oynar ve API testinin, blok zinciri sisteminin içindeki ve dışındaki uygulamaların etkileşimini dikkate alması gerekir.
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yeğeninin ölümüne neden oldu! "Merdivenden düştü" dedi
        Yeğeninin ölümüne neden oldu! "Merdivenden düştü" dedi
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Hastalığınızın arkasında o mu var? Nedir bu kimerizm? 
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Zorla evlendirilmek istenen çocuğun kuzenine kelepçe!
        Zorla evlendirilmek istenen çocuğun kuzenine kelepçe!
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Elazığ'da keşfedildi! Literatüre girdi
        Elazığ'da keşfedildi! Literatüre girdi
        Prigojin Rusya'da mı?
        Prigojin Rusya'da mı?
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        En çok ne okuyoruz?
        En çok ne okuyoruz?
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı