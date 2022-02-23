Blinken Lavrov'la buluşmasını iptal etti

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Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Washington'da yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını daha da artırması halinde ABD ve müttefiklerinin yaptırımları artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmesinin artık manasız olduğunu ve Ukrayna'nın zaten işgal edilmeye başladığını belirten Blinken, "Putin'in planının tüm Ukrayna'yı işgal etmek, halkını kontrol etmek ve ülkenin demokrasisini yok etmek olduğunu biliyoruz" dedi. Blinken, bu hafta gerçekleşmesi planlanan Cenevre Zirvesi'ni iptal etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise Avrupa'nın güvenliği için kritik bir dönemeçte olduklarını söyleyerek, "Rusya ekonomisini sert bir şekilde vurmanın ve cezalandırmanın zamanı geldi. Başkan Biden'ın bugünkü yaptırım duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Kuleba, Putin'in üstündeki baskıyı artırılırsa hala durdurulabilmesi için bir şans olduğunu belirtti.