Blinken'dan Rusya'ya "Savaşı derhal durdur" çağrısı

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Fas’a resmi ziyaret gerçekleştiren Blinken, başkent Rabat’ta mevkidaşı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya "acımasızca muamele" ettiğini belirterek, "Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırı, Ukraynalı çocukların yarısını yerinden etti. Şimdi artık bu saldırıyı derhal bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere girişmelidir." dedi.

Ukraynalıların savaşın gölgesinde bile müzakerelere başlayabilecek cesarette olduğuna dikkati çeken Blinken, "Rusya'nın şu anda savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz." diyen ABD Dışişleri Bakanı, Moskova'yı dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında olmakla suçladı.

Orta Doğu turu kapsamında 27-28 Mart'ta İsrail'deki Necef Zirvesi'ne katılan Blinken dün akşam Fas’a gelmişti.

ABD SEÇMENİ RUSYA'YA DAHA SERT TAVIR İSTİYOR

Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart'ta yapılan ankette, seçmenlerin yüzde 70'i Ukrayna topraklarını işgal eden Rus devletine karşı alınan cezai önlemlerin artırılmasını istedi.

Ankete katılanların yüzde 76'sı, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya füze savunma sistemlerinin verilmesi, yüzde 71'i Ukrayna halkını savunmak için savaş uçaklarının gönderilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'li seçmenlerin yüzde 53'ü ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderilmesini yanlış bulduklarını söylerken asker desteğini onaylayanların sayısı yüzde 47'de kaldı.

Yüzde 57 çoğunluk ise Rusya'nın hava saldırılarını önlemek için Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" ilan edilmesinin en iyi seçim olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan son rakamlara göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da en az 1179 sivil hayatını kaybetti, 1860 sivil yaralandı, saldırıların ardından 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti.