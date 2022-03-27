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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "iktidarda kalamaz" açıklamasına ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD'nin Rusya için rejim değişikliği stratejisi yok" dedi. Blinken, "Putin savaş açacak, Ukrayna'ya ya da başkasına karşı saldırganlığa girecek yetkide olamaz" demek istediğini belirtti.

Blinken, "Bizlerden tekrar tekrar duyduğunuz üzere Rusya’da ya da başla bir yerde rejim değişikliği stratejisine sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

ARAP ÜLKELERİ İLE İSRAİL'İN NORMALEŞMESİNE ÖVGÜ

İsrail'in ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Necef Zirvesi" kapsamında Kudüs'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ile bazı Arap ülkeleri arasında varılan anlaşmalara işaret ederek "Normalleşmenin bu bölge için yeni normal haline geldiğini görüyoruz." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildi.

Görüşmede Blinken, yarın düzenlenecek Negev Zirvesi'ne katılmak üzere bu akşam Necef (Negev) Çölü bölgesine gideceğini belirtti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşmeye ilişkin övgülerde bulunan Blinken, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemeyeceğini düşündüğüm bir şey oluyor. Normalleşmenin bu bölge için yeni normal haline geldiğini görüyoruz. Bölgenin önde gelen birçok ülkesi arasında bu ortaklıkların faydalarını gördükçe bunun daha fazla ülkeyi kendine çekeceğini düşünüyorum."