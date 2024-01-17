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        Haberler Dünya Blinken'a göre, uzun vadeli çözüm olmadan Arap ülkeleri Gazze'yi inşa etmek istemiyor

        Blinken'a göre, uzun vadeli çözüm olmadan Arap ülkeleri Gazze'yi inşa etmek istemiyor

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin sorununa yönelik uzun vadeli, iki devletli çözüm olmadan Arap ülkelerinin Gazze'yi tekrar inşa etmeye istekli olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:45
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        Blinken: Çözüm olmadan Arap ülkeleri Gazze'yi inşa etmek istemiyor
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        Blinken, CNBC televizyonuna İsrail-Filistin konusunda değerlendirmelerde bulundu.

        Geçmişten farklı olarak Arap ülkelerinin, İsrail'i bölgeye entegre etmeye ve güvenlik garantileri vermeye hazır ve istekli olduğunu savunan Blinken, "Ancak Filistin devletine giden yola da aynı derecede kararlılar çünkü bizim gibi onlar da inanıyor ki bu sorun çözülene kadar hiçbir zaman gerçekten barış ve istikrara kavuşulamayacak." dedi.

        Blinken, Suudi Arabistan dahil Arap ülkelerinin, İsrail ile ilişkilerinde daha önce hiç olmadığı kadar bazı şeyleri yapmaya hazır olduğunu öne sürerek, bölgede şu an devam eden çatışmaların sonunda karar verilmesi gerektiğini belirtti.

        Daha güvenli gelecek için bölgedeki sorunun temellerine inilmesi gerektiğine işaret eden Blinken, "Arap ülkeleri, 'Filistin sorununu çözmek zorundasınız. Örneğin, sadece bir ya da beş yıl içinde yeniden yıkılıp sonra da tekrar inşa etmemiz isteneceği için biz Gazze'yi yeniden inşa etme işine girmeyeceğiz' diyor." ifadelerini kullandı.

        Blinken, İsrail'in şu an Gazze'ye odaklandığını ancak akabinde temel kararlar almak zorunda olduğunu kaydederek, bölgede gerçek kalıcı güvenliğin iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı.

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