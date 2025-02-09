Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti görünmez olmaya çalışıyor: Büyük ödülü kazandığı törene gitmedi
Justin Baldoni ile hukuk mücadelesi sürdüren Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti, son zamanlarda sadece davalarla gündeme gelirken, etkinliklere katılmaktan kaçınıyor. Ödül kazandıkları bir tören bile olsa...
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Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti, Justin Baldoni ile yasal mücadele sürdürürken görünmez olmayı tercih ediyor. Reynolds, törenin en büyük kazananları arasında yer almasına rağmen, eşi Blake Lively ile birlikte Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri törenine katılmadı.
Önceki gece Los Angeles'ta düzenlenen törende, Reynolds'un yazın gişe rekorları kıran filmi 'Deadpool And Wolverine', 'En İyi Komedi Filmi' dalında ödül kazandı.
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Shawn Levy'nin yönettiği süper kahraman filminde Ryan Reynolds, rol arkadaşı ve yakın dostu Hugh Jackman ile birlikte filmi yazdı ve yapımcılığını üstlendi.
Önce Blake Lively, rol arkadaşı Justin Baldoni’ye cinsel taciz davası, Baldoni ise Reynolds ve Lively'ye karşı 400 milyon dolarlık iftira ve hakaret davası açmıştı.
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Dört çocuklu Hollywood çifti, aralık ayının sonlarında başlayan hukuk savaşının ortasında her zamanki gibi gözde bir ikili olarak ilgi odağı olmaktan çıktı, sadece davayla konuşulur oldu.
Ryan Reynolds'un Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ne katılmaması, Blake Lively'nin yakın arkadaşı Taylor Swift ile birlikte Super Bowl maçına katılmayacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. Taylor Swift, Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce’nin oynayacağı final maçında tribün desteği verecek.
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'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filmi skandalı, Blake Lively'nin Baldoni'yi sette cinsel tacizle suçlamasıyla başladı.
Justin Baldoni, Blake Lively'nin iddialarını defalarca reddetti. Aleyhinde haber yayımladığı için New York Times'a 250 milyon dolarlık dava açtıktan sonra Baldoni, Reynolds'a ve Lively'nin yayıncısı Leslie Sloane'a şantaj ve hakaret iddiaları nedeniyle 400 milyon dolarlık bir dava daha açtı.
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Yakın zamanda olayı kendi tarafından anlatan bir web sitesi açan Justin Baldoni, üçlünün kendisine karşı "cinsel tacize ilişkin asılsız suçlamalar" uydurduğunu söyledi.
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TMZ'ye konuşan bir kaynak, Justin Baldoni ile hukuk savaşının Ryan Reynolds ve Blake Lively üzerinde 'derin bir duygusal yük' yarattığını söyledi.
Kaynak, çiftin filmin prodüksiyonu, tanıtımı ve vizyona girmesiyle ilgili yaşanan dramın ortasında 'şiddetli ıstırap' yaşadığını ve 'tüm bunları bir kenara bırakmak' için çabaladığını aktardı.
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