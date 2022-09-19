"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Güzel oyuncunun gönderisine, "Tebrikler!", "Bunun doğru olmadığını defalarca açıklamanıza rağmen medya ve paparazziler tarafından rahatsız edilmeye devam ettiğinizi duyduğuma çok üzüldüm. Bu fotoğraflarda harika görünüyorsun, sen ve Ryan için çok mutluyum. Ama bu fotoğrafları yayınlamak zorunda kaldığın koşullar için üzgünüm" ve "Bu farkındalığı yaymaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz" gibi destek mesajları yağdı.