Blake Lively de güzellik sektörüne girdi
Rihanna, Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi isimlerin ardından Blake Lively de artık güzellik sektörüne girenler arasında
- 1
Müzik ve sinema dünyasından Rihanna, Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi güzellik sektöründe de yer alan isimlere Blake Lively de dâhil oldu.
- 2
Sosyal medyadaki hayranları, 36 yaşındaki oyuncunun Instagram'da kendisiyle aynı adı taşıyan yeni bir güzellik markası hesabını takip ettiğini fark etti.
Markanın da tek takip ettiği hesap, Blake Lively'nin resmi hesabı.
- 3
Ünlü oyuncunun, markasına gerçek adını ve soyadını verdiği görüldü. Gerçek soyadı Brown olan oyuncu, sahne soyadı olarak Lively'yi kullanıyor.
-
- 4
Blake Lively'nin oyuncu olan babası Ernie de sinema sektöründeyken aynı soyadı taşıyordu.