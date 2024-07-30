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        Haberler Dünyadan Blake Lively de güzellik sektörüne girdi - magazin haberleri

        Blake Lively de güzellik sektörüne girdi

        Rihanna, Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi isimlerin ardından Blake Lively de artık güzellik sektörüne girenler arasında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:34
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        • 1

          Müzik ve sinema dünyasından Rihanna, Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga gibi güzellik sektöründe de yer alan isimlere Blake Lively de dâhil oldu.

        • 2

          Sosyal medyadaki hayranları, 36 yaşındaki oyuncunun Instagram'da kendisiyle aynı adı taşıyan yeni bir güzellik markası hesabını takip ettiğini fark etti.

          Markanın da tek takip ettiği hesap, Blake Lively'nin resmi hesabı.

        • 3

          Ünlü oyuncunun, markasına gerçek adını ve soyadını verdiği görüldü. Gerçek soyadı Brown olan oyuncu, sahne soyadı olarak Lively'yi kullanıyor.

        • 4

          Blake Lively'nin oyuncu olan babası Ernie de sinema sektöründeyken aynı soyadı taşıyordu.

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