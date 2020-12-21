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ABD'li fon BlackRock, Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi olan Tüpraş'taki payını artırdı.

Tüpraş'ın KAP'a yaptığı açıklamada 17 Aralik 2020 tarihinde TURKiYE PETROL RAFiNERiLERi A.S. ile ilgili olarak 108.5244 TL fiyat aralığından 420 bin 778 adet alış işleminin BlackRock tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Alımın toplam bedeli 45.6 milyon TL olurken Böylelikle ABD'li fon TÜPRAŞ bünyesindeki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı. Geçen ay 87 seviyesinden işlem gören Tüpraş hisseleri 21 Aralık öğlen saatlerinde 106'nın üzerinde seyrediyor.

Koronavirüste ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni tür nedeniyle enerji şirketleri küresel ölçekte sert değer kaybederken Tüpraş'ın düşüşü yüzde 1.5 ile sınırlı kaldı.