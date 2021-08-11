Blackburn Rovers stadyuma mescit açtı

İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, dün akşam Lig Kupası maçında Morecambe'yi Ewood Park'ta ağırladı. Bu mücadele öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz ekibi, Müslüman taraftarları akşam namazını kılmak üzere stadyumda yer alan mescide davet etti.

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