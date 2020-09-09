Black Panther Kara Panter filmi Ryan Coogler tarafından yönetilmiştir. Black Panther (T'Challa) rolünü Chadwick Boseman canlandırmaktadır. Karakter ilk defa Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde görünmüştür. Black Panther'in baş düşmanı Erik Killmonger rolünü ise Michael B. Jordan canlandırmaktadır. İşte Black Panther oyuncuları...

BLACK PANTHER FİLMİ KONUSU

Babasının ölümünün ardından tahta sahip çıkmak isteyen prens T'Challa, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş olan ülkesi Wakanda'ya geri döner. Döndüğünde ihanet ve tehlikeyle burun buruna gelen genç kral, iç karışıklık çıkmadan ülkesini korumak ve düşmanlarını yenmek üzere harekete geçer.

Black Panther Chadwick Boseman yaşamını yitirdi

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu." ifadelerine yer verildi.