Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Black Friday ne zaman, hangi gün? 2025 Kasım indirimleri ne zaman, ayın kaçında? kasım indirimi tarihleri

        Black Friday ne zaman? Kasım ayı indirim tarihleri ne?

        Kasım ayı yaklaşırken alışveriş dünyasında hareketlilik yeniden artıyor. Yılın en büyük indirim dönemi olarak bilinen "Efsane Cuma" için geri sayım başladı. Giyimden kozmetiğe, teknolojiden market ürünlerine kadar pek çok kategoride dev kampanyalar hazırlayan markalar, tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Peki 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 18:26 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği dönem geldi çattı. Kasım ayı, “Black Friday” yani Türkiye’deki adıyla “Efsane Cuma” indirimleriyle yine büyük bir alışveriş çılgınlığına sahne olacak. Online alışveriş siteleri ve mağazalar, yılın en iddialı fırsatlarını sunmak için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Peki bu yıl Efsane Cuma ne zaman başlayacak, indirimler ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...

        • 2

          BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2025?

          Kasım indirimleri yani efsane cuma indirimleri Kasım ayının son Cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü başlıyor.

        • 3

          EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          Black Friday yani Kasım Ayı indirimleri bir ay boyunca yani yılbaşına kadar devam edecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa