Black Friday ne zaman? Kasım ayı indirim tarihleri ne?
Kasım ayı yaklaşırken alışveriş dünyasında hareketlilik yeniden artıyor. Yılın en büyük indirim dönemi olarak bilinen "Efsane Cuma" için geri sayım başladı. Giyimden kozmetiğe, teknolojiden market ürünlerine kadar pek çok kategoride dev kampanyalar hazırlayan markalar, tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Peki 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
- 1
Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği dönem geldi çattı. Kasım ayı, “Black Friday” yani Türkiye’deki adıyla “Efsane Cuma” indirimleriyle yine büyük bir alışveriş çılgınlığına sahne olacak. Online alışveriş siteleri ve mağazalar, yılın en iddialı fırsatlarını sunmak için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Peki bu yıl Efsane Cuma ne zaman başlayacak, indirimler ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...
- 2
BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2025?
Kasım indirimleri yani efsane cuma indirimleri Kasım ayının son Cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü başlıyor.
- 3
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Black Friday yani Kasım Ayı indirimleri bir ay boyunca yani yılbaşına kadar devam edecek.
-