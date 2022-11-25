BLACK FRIDAY NASIL BAŞLADI?

BBC Türkçe'de yayımlanan bir habere göre Black Friday geleneğini oldukça eskiye dayanıyor.

Black Friday ifadesinin ilk olarak kullanıldığı yer Kasım 1951'de Factory Management and Maintenance (Fabrika Yönetimi ve Bakımı) adlı dergi. O gün işçilerin hasta olduğunu söyleyip işe gelmemesi nedeniyle böyle bir isim takılmış. Aynı yıllarda Philedelphia polisi de kent merkezindeki aşırı kalabalıktan ötürü o güne bu adı vermiş.

Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de şirketler yıllar içinde Black Friday'i kulağa daha pozitif gelen bir isimle değiştirmeye çabaladı fakat başarılı olamadı.