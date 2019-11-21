Black Friday ne zaman 2019? Bugün başlıyor mu? Hangi mağazalar indirim yapıyor? soruları alışveriş meraklıları tarafından sıkça araştırılıyor. Black Friday (Kara Cuma, Efsane Cuma) için Türkiye'de de pekçok marka kampanya düzenliyor ve ciddi indirimler yapılıyor. Türkiye'de firmalar çoğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. İşte Black Friday'a dair detaylar...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2019? BUGÜN BAŞLIYOR MU?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 29 Kasım 2019 tarihinde başlayacak. Fakat bazı e-ticaret siteleri Black Friday indirimlerine bu akşamdan itibaren başlayacak.

BLACK FRİDAY NEDİR, İSMİ NERDEN GELİYOR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİM YAPACAK?

Bazı mağazalarda Black Friday erken başlayacaktır. Şu ana kadar açıklanan siteler şu şekilde...

HEPSİBURADA İNDİRİM

Hepsiburada indirim gününü 21 Kasım saat 21.00 olarak duyurdu. Yani Black Friday kampanyası Hepsiburada.com'da bu akşam başlayacak.

TRENDYOL İNDİRİM

Trendyol Efsane Günler 25 - 29 Kasım 2019 adı altında duyuru yayınladı. Trendyol.com'da Black Friday indirimleri önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren başlayacak.