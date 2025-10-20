Kasım indirimi tarihleri: Black Friday hangi gün?
Kasım ayı yaklaştıkça alışveriş dünyasında heyecan yeniden yükseliyor. Her yıl milyonlarca kişinin beklediği "Efsane Cuma" için geri sayım başladı. Online alışveriş siteleri ve mağazalar, giyimden kozmetiğe, teknolojiden market ürünlerine kadar geniş yelpazede sunacakları kampanyalar için hazırlıklarını hızlandırdı. Tüketiciler ise 2025 Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağını ve markaların bu yıl hangi fırsatları sunacağını merak ediyor. İşte merak edilenler...
Kasım ayı, alışveriş tutkunları için yılın en cazip dönemi olmaya hazırlanıyor. “Black Friday” ya da Türkiye’deki adıyla “Efsane Cuma” indirimleri öncesi markalar vitrinlerini yenilerken, tüketiciler de büyük kampanyaların başlangıç tarihini bekliyor. Peki, bu yıl Black Friday hangi gün başlayacak, indirimler ne kadar sürecek? İşte detaylar...
BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2025?
Kasım indirimleri yani efsane cuma indirimleri Kasım ayının son Cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü başlıyor.
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Black Friday yani Kasım Ayı indirimleri bir ay boyunca yani yılbaşına kadar devam edecek.
