Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin BKM organizasyonu ile iki uluslararası etkinlik İstanbul'a geliyor

İki uluslararası etkinlik İstanbul'a geliyor

BKM Organizasyonu ile İstanbul’a gelen iki uluslararası etkinlik çocuklara ve her yaştan üyelerine eğlenceli bir deneyim yaşatmayı vaad ediyor

Giriş: 13.01.2023 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
BKM organizasyonu ile iki uluslararası etkinlik İstanbul'a geliyor
HABERTURK.COM

Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle yeniden uyarlanan 'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi', 20 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Box’ta 'Küçük Prens' hayranları için dijital bir deneyim yaşatacak.

Tiyatronun teknoloji ile buluştuğu deneyim yarıyıl tatili boyunca izlenebilecek. Gün boyu farklı seanslarda sunulacak olan 40 dakikalık bu deneyim, 360 derecelik üç boyutlu prodüksiyonu ile izleyicilerini yolculuğa çıkaracak.

İngiltere kökenli 'Dinosaur World Live' etkinliği de yarıyıl tatili boyunca Maximum Uniq Hall’de gerçekleşecek.



31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında BKM Organizasyonu ile İstanbul’da sahne alacak olan bu organizasyon 3 yaş ve üstü tüm izleyicilerini dinozorların gizemli dünyasına götürecek.

'Dinosaur World Live', dev dinozorları sahneye taşırken izleyicilerini dinozorların dolaştığı çağa geri döndürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Neyzen' Ocak'ta İstanbul ve Ankara'da
'Neyzen' Ocak'ta İstanbul ve Ankara'da
'Medikal Estetik' kahkaha ile buluştu
'Medikal Estetik' kahkaha ile buluştu
Yenenler çifti İstanbul Komedi Festivali'nde
Yenenler çifti İstanbul Komedi Festivali'nde
'Plastik Aşklar' Komedi Festivali'nde
'Plastik Aşklar' Komedi Festivali'nde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.