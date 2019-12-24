BKM'de Doğu şov

BKM'deki gösterisini kapalı gişe gerçekleştiren Doğu Demirkol, günlük yaşamda gözlemlediklerini ailesiyle, arkadaşlarıyla ve film setlerinde yaşadıklarını kendine özgü komedi diliyle anlatarak hayranlarına kahkaha dolu bir gece yaşattı.

2019 boyunca yoğun bir stand up takvimi olan Doğu Demirkol, aralık ayının son günlerinde BKM Mutfak organizasyonuyla iki kez daha sahneye çıkarak bir ay içinde sahneye çıkma açısından kariyer rekorunu kıracak.