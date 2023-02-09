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BKM 2 milyon TL bağışladı

Depremzedelere bir yardım eli de BKM'den uzandı. BKM, depremzedeler için 2 milyon TL bağışladı. Yapılan açıklamada "Gelecek günlerde doğacak ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımıza devam edeceğiz" denildi

Giriş: 09.02.2023 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
BKM 2 milyon TL bağışladı
HABERTURK.COM

Depremzedeler içi gerek yurt içinden gerekse yut dışından uzatılan eller her geçen daha da artıyor. Depremzedelere bir el de BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) tarafından uzatıldı.

BKM, 2 milyon TL'lik maddi yardımın yanı sıra deprem bölgesine gıda yardımında da bulundu. BKM, ayrıca deprem bölgesine karavanlarını da yönlendirdi.

BKM, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu zor zamanları milletimizin olağanüstü dayanışması ile hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte; afet bölgesine gıda yardımlarımız ve karavanlarımız yönlendirilmiş olup ayrıca yardım kuruluşlarına 2 milyon TL bağış yapılmıştır. Gelecek günlerde doğacak ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımıza devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

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