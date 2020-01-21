BKM, 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi oldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

BKM, 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi oldu.

Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar'ın kurduğu, Zümrüt Arol Bekçe'nin CEO'su olduğu BKM, kuruluşunun 25'inci, sinemaya başlamasının ise 20'inci yılında 100 milyon izleyiciye ulaştı.

2001 yapımı 'Vizontele'den 'Gamonya: Hayaller Ülkesi'ne kadar geçen 20 yılda gösterime giren 69 filmin gişesi 100 milyon izleyiciyi geçti.