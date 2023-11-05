Björk'ten İsrail'e tepki: Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz?
İzlandalı şarkıcı Björk, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi: Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz?
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Şarkıcı ve söz yazarı Björk, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına kayıtsız kalmadı.
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İzlandalı şarkıcı Björk, Filistin-İsrail çatışmasına bölge haritasının görselini paylaşarak tepki gösterdi. Harita, 1946'da Filistin'in büyük ölçüde bölgenin tamamını kapladığını, ardından 2012'de İsrail'in, daha önce Filistin'de birlikte olan bölgeyi işgal ettiğini gösteriyor. 57 yaşındaki şarkıcı, "Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz?" yorumunu yaptı.
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Ancak Björk'e karşı çıkanlar da oldu. Şarkıcının paylaştığı haritaların gerçeği yansıtmadığını öne sürenler, Filistin topraklarının önceden Birleşik Krallık kontrolünde olduğunu vurguladı.
Fotoğraflar: Avalon, Instagram
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