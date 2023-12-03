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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş BJK seçimi canlı yayın izle! Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? BJK Başkan adayları kimler? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak ve başkan adayları kimler? Beşiktaş seçimi canlı yayın ekranı!

        Beşiktaş'ta yeni başkanının belli olacağı olağanüstü genel kurul için beklenen gün geldi çattı. Daha önce çeşitli dönemlerde Beşiktaş yönetiminde yer alan Serdal Adalı ile Hasan Arat'ın yarışacağı seçimde bugün, siyah beyazlıların 35. başkanı belli olacak. İşte, Beşiktaş kongresi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:45
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        • 1

          Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! 21 bin 219 üyeni oy kullanabileceği seçimde adaylar Serdal Adalı ile Hasan Arat, 35. Beşiktaş Başkanı olabilmek için yarışacak. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. İşte, adayların listeleri ve kongre hakkında detaylar...

        • 2

          İŞTE ADAYLARIN LİSTELERİ

          SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

          Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

        • 3

          HASAN ARAT'IN LİSTESİ

          Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

        • 4

          BEŞİKTAŞ KONGRESİ NEREDE VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak.

          Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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