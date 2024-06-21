BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bakım çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda hazırlıklarını gerçekleştireceği BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan 3 antrenman sahasının yenileme işlemleri sürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre çim yenileme çalışmaları doğrultusunda, Futbol A Takımı'nın kullandığı 1 numaralı hibrit çim olan sahanın ekim yöntemiyle yenileme işlemi bitti. 1 numaralı saha 6 hafta sonra kullanılmaya hazır hale gelecek.

Yine Futbol A Takımı'nın kullandığı 2 numaralı antrenman sahasının tüm yüzeyi sıyrılarak 20 cm yükseltildi ve rulo çim serimi tamamlandı. 2 numaralı sahaya Hollanda’dan getirilen makineler ve Hollandalı teknisyenler tarafından hibrit tohum çakılma işlemi yapılacak. Beşiktaş, 1 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına 2 numaralı sahada başlayacak.