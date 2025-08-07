Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile kozlarını payalaşacak. Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Taraftarlar ise BJK Konferans Ligi maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11’leri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, St. Patrick’s - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte St. Patrick’s - Beşiktaş maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları…