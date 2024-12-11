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        Haberler Bilgi Spor BJK AVRUPA MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ: Bodo/Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Bodo/Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Bodo/Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 6. hafta

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Aspmyra Stadı'nda oynanacak müsabakayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Fenerbahçe zaferiyle ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran siyah beyazlılar, odo'yu da deplasmanda yenerek Avrupa Ligi'nde devam etmek için avantaj yakalamak istiyor. Peki Bodo/Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, BJK Avrupa maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:37
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Kara Kartal, 6 puanla 22. sırada bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor. Peki Bodo/Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, BJK Avrupa maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde…

        • 2

          BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

          Bodo/Glimt Beşiktaş maçı, 12 Aralık Perşembe günü saat 23:00’te başlayacak.

        • 3

          BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bodo/Glimt Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Aspmyra Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

        • 4

          SAVUNMA SAKATLIKTAN DAĞILDI

          Beşiktaş'ta yarınki kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.

          Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

          Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.

          Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek.

          Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu.

          Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

        • 5

          CHAMBERLAİN LISTEDE YOK

          Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

          Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.

          Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.

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