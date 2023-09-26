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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Bjelica yönetiminde 9 puan kayıp - Trabzonspor Haberleri

        Bjelica yönetiminde 9 puan kayıp

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 önde olmasına rağmen 3-2 kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica idaresinde geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere önde olduğu 3 karşılaşmada tam 9 puan bıraktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:48
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada 2-0 önde olmasına rağmen Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Visca ve Onuachu’nun golleriyle rakibine 2 farklı üstünlük kurdu.

        • 2

          Trabzonspor, müsabakanın ilerleyen dakikalarında Rivas, Lamkel ve Dele-Bashiru'nun gollerine engel olamadı ve sahadan eli boş ayrılarak, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapma fırsatını da kullanamadı.

        • 3

          Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz sezon da öne geçtiği iki maçı kaybetmişti.

        • 4

          Bordo-mavililer, deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk golü atan taraf olmasına rağmen 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı.

        • 5

          Yine geçtiğimiz sezon Konyaspor müsabakasında 1-0 önde olan bordo-mavililer, maçı 2-1 kaybetmişti.

        • 6

          Trabzonspor, Bjelica yönetiminde öne geçtiği 3 maçta tam 9 puan kaybetti.

        • 7
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