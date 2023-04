"OYUN STİLİ YARATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Taraftarlara mesaj ileten Bjelica, şöyle konuştu: "Önümüzdeki sezonla ilgili şunun sözünü verebilirim onlara yarışmacı bir takımları olacak ve her zaman bütün maçlarda 1´inci dakikadan 90´ıncı dakikaya kadar mücadele eden, çalışkan bir takım görecekler. Çünkü çalıştığım takımlarda bu her zaman böyle oldu. Bunun sözünü verebilirim Trabzonspor taraftarına. Bu sezonda bizimle beraber olmalarını bize destek vermeleri rica ediyorum. Onları hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Hayal kırıklığından kastım sonuçlar değil. Maçları kazanabilir kaybedebilir berabere kalabilirsiniz. Önemli olan taraftarı, sizi seven insanları hayal kırıklığına uğratmamaktır. Bizim takım da bunu yapacak. 90 dakika ya da 95 dakika maç ne kadar sürüyor olursa olsun skordan bağımsız elinden gelen her şeyi yapan bir takım olacak. Bu bir buçuk aylık süreçte bizim kullanabileceğimiz avantajlar olacak. Kulübe adapte olacağız kulüp bizi tanıyacak. Oyuncuları tanıyacağız ve her şeyi daha iyi görebilme daha iyi yapabilme fırsatımız olacak bizim adımıza. Bu seneden çıkaracaklarımızı önümüzdeki yıl boyunca başarılı olabilmek adına kullanacağız. Bu sezon son oynadığımız maçlarda bir oyun stili yaratmaya çalışacağız. Bu da çalışarak olarak. Bu bir risk. Sezonun sonuna kadar kendi yaratmadığınız takımla beraber mücadele vermeye çalışacağız. Bunun bir risk olduğunu kabul edebiliriz belki. Önümüzdeki sene karlı çıkabilmek ve takıma daha faydalı olabilmek adına bu riski alıyorum. Bu süreci hep beraber çalışabilmek birbirimizi daha iyi tanıyabilme adına bir avantaj olarak kullanmaya çalışacağız."