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Bjelica: "Mücadeleden dolayı gayet mutluyum"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, gelecek maçların hazırlıklarına devam edeceklerini söyledi.

Giriş: 29.04.2023 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bjelica:
AA

Bjelica, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, oyun içinde iki farklı performans sergilediklerini dile getirdi.

Kırmızı kart öncesine kadar ilk yarıda oyunu kontrol eden takım olduklarını vurgulayan Bjelica, "Savunmada hiçbir sıkıntı çekmediğimiz, oyuncuların istediğimiz her şeyi verdiği ve iyi dönüş aldığımız kısımdı. Dolayısıyla bu kısımdan bahsedecek olursak eğer gayet memnun olduğumu, oyuncularımızın istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığını ve savunmada da iyi bir duruş gösterdiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Bjelica, kırmızı kart sonrası savunma yapmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Yine de 1 kişi eksik oynadığımız dönemde dahil rakibimize belki bir net fırsat dışında çok fazla pozisyon vermediğimizi de söyleyebilirim. Maçın geneline bakacak olursak takımımın verdiği cevaptan, mücadeleden dolayı gayet mutlu olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki maçın hazırlıklarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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