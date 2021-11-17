'Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik!

HABERTURK.COM

'Bizim Köyün Kızları'nda 4’er kişiden oluşan 8 kız, bir yarışma etabı için balık tutmak üzere Kefken Limanı’ndan 17 metrelik bir balıkçı teknesi ile birlikte limandan ayrıldı. 10 mil açıkta ilk balık ağını çektikten sonra tutulan balıkları ayıklamak üzere teknenin güvertesine çıkan yarışmacılardan Gizem Zehra Köylü (19), talihsiz bir şekilde denize düştü. O esnada teknede büyük bir panik yaşandı.

Gizem’in takım arkadaşları bu yaşananlar üzerine şoka girerken, tekne mürettebatı hemen olaya müdahale etti. Mürettebat hemen ip ve can simidi atarak, genç kızı Karadeniz’in soğuk sularından çıkardı. Kıyıdan yaklaşık 10 deniz mili uzakta yaşanan bu talihsiz olayda genç yarışmacı hemen teknenin kamarasına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Programın yapımcılığını üstlenen Karga Film'den alınan bilgilere göre; yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğu ve devam eden günlerde yarışmaya devam ettiği bildirildi.