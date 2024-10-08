Bizim Çocuklar'ın Karadağ hazırlıkları sürüyor

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. İdmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti. Ay-yıldızlılar, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla Karadağ maçının hazırlıklarına devam edecek.