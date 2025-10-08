Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan mesaisi sürüyor! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan mesaisi sürüyor!

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:29 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan mesaisi sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

        Barış Alper Yılmaz, bugün kampa dahil olurken, dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü antrenmanda yer almadı.

        Millilerin çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

        Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Habertürk Anasayfa