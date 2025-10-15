Bizim Çocuklar'ı 27 bin seyirci takip etti! - Futbol Haberleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan ile oynadı.

Milliler sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılırken, bu müsabakaya taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Stadyumu’ndaki yapılan karşılaşmayı toplam 27 bin 974 seyirci takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, bu maçın tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştı.