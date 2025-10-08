Bizim Çocuklar'da Bulgaristan mesaisi: Uğurcan Çakır geri döndü!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından futbolcular iki gruba ayrılırken birinci grup top kapma, ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı. Daha sonra topluca son vuruşlar, top kapma ve taktik üzerine çalışıldı. Son bölümde ise taktiksel oyun oynandı.

Millilerde ilk iki idmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı.

Antrenmanı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Bilal Arslan da izledi.

Milliler, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.