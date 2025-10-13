Bizim Çocuklar, 645'nci randevuda!

A Milli Futbol Takımı, 102 yıllık tarihinde 357'si resmi, 287'si özel toplam 644 maç oynayıp 1'i hükmen 253 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 887 gol attı, kalesinde 923 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 644 müsabakanın 558'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​​​​​​​​

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 644 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 27'NCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 27'nci sınavını Gürcistan karşısında verecek.