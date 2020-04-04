Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla milli dayanışma kampanyasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanların da maaşlarını bağışlayarak katıldığı kampanyada hesap numaraları belli oldu. Kampanyaya özel şirketlerin yanısıra kamu ve özel sektörde çalışan üst düzey yöneticiler ve ünlü isimler de destek açıklaması ile katıldı. Peki Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına nasıl bağış yapılır?İşte 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasının tüm detayları ve hesap numaraları...

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları:

- T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

- T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

- Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

- Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

- Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

Kampanyanın detayları ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden de bilgi alma imkanı bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyana 7 aylık maaşını bağışlayacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca bakanların da kiminin üçer kiminin altışar aylık maaşlarını bağışlama kararı aldıklarını ifade ederken "Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular" dedi.

KAMPANYADA TOPLANAN PARA VE BAĞIŞ YAPANLAR

SMS ile bağış nasıl yapılır?

“Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin “8119 SMS” numarasına “KORONA” yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.