"Tip 1 diyabet hastalarında daha etkili"

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir ekip yürüttükleri çalışma ile diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan yeni nesil cihazın etkisini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, İLet adı verilen ve "biyonik pankreas" olarak bilinen cihaz, diyabet hastalığının tedavisinde bugüne kadar yaygın olarak kullanılan enjeksiyon ve pompa yöntemlerine kıyasla daha etkili.
Çalışma kapsamında, en az bir yıldır insülin alan 219 hastaya 13 hafta boyunca "biyonik pankreas" cihaz desteği sağlandı.
Söz konusu kişilerin, aynı süre içinde klasik tedavi yöntemlerine başvuran 107 diyabet hastası ile karşılaştırıldığı araştırmada, "biyonik pankreas" kullananlarda şeker seviyesinin yüzde 7,9'dan yüzde 7,3'e düştüğü, kontrol grubundaki hastalarda ise bu oranın yüzde 7,7'de sabit kaldığı gözlemlendi.
EN KAPSAMLI DENEME
Harvard merkezli araştırma, ilk kez 2010'da Massachusetts General Hospital ve Boston Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından test edilen yöntem üzerine yapılan en kapsamlı deneme oldu.
Tip 1 diyabet, hastaların pankreaslarında, kan şekerini kontrol altında tutulmasını sağlayan insülin hormonunun yeterince salgılanamamasından kaynaklanıyor.
Bu tür hastaların kanlarındaki glikoz seviyesinin takip edilmesi ve her gün belli miktarda insülin almaları gerekiyor.
Vücuda takılan kredi kartı boyutundaki cihaz, kilosuna göre hastaların ihtiyaç duyduğu insülini otomatik olarak sağlıyor.
Ara yüzü sayesinde cihaz, hastalara gün içinde aldıkları öğünlere ilişkin bilgileri yükleme imkanı tanıyor.
Bu sayede cihazın, karbonhidrat hesabı yapmak ve ihtiyaç duyulan insülin miktarını hesaplamak zorunda kalan şeker hastalarının günlük hayatını kolaylaştıracağı ve uzun vadede komplikasyon riskini azaltacağı belirtiliyor.
Araştırmanın sonuçları "New England Journal of Medicine"de yayımlandı.
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