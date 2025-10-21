Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.454,34 %-0,29
        DOLAR 41,9679 %0,43
        EURO 48,7966 %0,22
        GRAM ALTIN 5.752,53 %-2,10
        FAİZ 40,53 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 67,87 %-3,87
        BITCOIN 108.641,00 %-2,24
        GBP/TRY 56,1479 %0,04
        EUR/USD 1,1618 %-0,21
        BRENT 61,31 %0,49
        ÇEYREK ALTIN 9.405,38 %-2,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Biyoetanol üreticileri: Üretim kapasitemizin altında çalışıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Biyoetanol üreticileri: Üretim kapasitemizin altında çalışıyoruz

        Karbon salımını azaltmak, akaryakıt ithalatının önüne geçmek, tarım üretimini desteklemek gibi nedenlerle benzine karıştırılan biyoetanolde harmanlama oranları tartışılıyor. Biyoetanol Üreticileri Derneği, EPDK'nın belirlediği yüzde 2'lik harmanlama oranının üreticileri küçülmeye zorladığını ifade ederek, "Yıllık 215 bin metreküplük üretim kapasitemizin 150 bin metreküplük bir bölümünü kullanabiliyoruz. Biyoetanol tarım ürünlerinden elde ediliyor. Benzinle karıştırıldığı oranda petrol ithalatının da önüne geçiyor. Tarım üretimini ve tarımda istihdamı destekleyen, cari açığı azaltan biyoetanolün harmanlama oranları artırılmalı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Üretim kapasitemizin altında çalışıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın pek çok ülkesinde yakıt katkısı olarak benzinle harmanlanan biyoetanol, mısır, şeker pancarı, şeker kamışı ve tarım ürünlerinin atıklarından üretiliyor.

        Yüksek oktan değeri nedeniyle, petrol bazlı yakıtlardan daha verimli yanan biyoetanol, benzinle karıştırıldığında karbon salımını azaltarak, insana zararlı NoX gazlarının açığa çıkmasını engelliyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde benzin türevlerine yüzde 5 ila yüzde 10 oranında karıştırılan biyoetanol, Türkiye’de yüzde 2 oranında benzinle harmanlanıyor.

        Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, biyoetanol üretiminde kapasite kullanımının giderek azaldığını ifade ederek, “Yüzde 2’lik harmanlama oranıyla yıllık 215 bin metreküplük üretim kapasitemizin 150 bin metreküplük bir bölümünü kullanabiliyoruz” diye konuştu.

        “BİYOETANOL PETROL İTHALATINI AZALTIR, TARIM ÜRETİMİNİ VE İSTİHDAMI DESTEKLER”

        Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, “Türkiye Biyoetanol Üreticileri Derneği’ne üye 4 büyük üreticinin yıllık üretim kapasitesi 215 bin metreküpü aşıyor. Mevcut yüzde 2’lik harmanlama oranıyla iç piyasaya sağladığımız biyoetanol ise yıllık 150 bin metreküp civarında. Bu durum, üreticilerin kapasite oranlarını verimli bir şekilde kullanamamasına, yeni yatırımların durmasına ve çiftçilerimizin üretememesine sebep oluyor. Tarımsal kökenli olan biyoetanol ülkemizde ağırlıkla mısırdan ve şeker pancarından üretiliyor. Çiftçilerimizin emeğiyle hasat edilen mısır ve şeker pancarı, biyoetanole dönüştürülerek benzinle karıştırılıyor. Yıllık ortalama 150 bin metreküplük benzin tüketimini ikame eden biyoetanol ile 125 milyon dolarlık petrol ithalatı engellenebiliyor. Biyoetanol harmanlama oranının AB ülkelerinde olduğu gibi yüzde 5’e çıkarılması sağlanarak petrol ithalatının önüne geçilebilir, çiftçimizin daha fazla üretmesi sağlanabilir, tarımsal üretim ve istihdam desteklenebilir” ifadelerini kullandı.

        “BİYOETANOL KARBON SALIMINI AZALTIR, ARAÇ PERFORMANSINI OLUMLU YÖNDE ETKİLER”

        Biyoetanolün oktan değeri yüksek bir yakıt katkısı olduğunun altını çizen Aydınoğlu, “Dünyanın pek çok ülkesinde, Türkiye’den çok daha yüksek harmanlama oranlarıyla, uzun yıllardır kullanılan biyoetanol oldukça güvenlidir. Oktan değeri yüksek olan biyoetanol, daha verimli bir yanma sağladığı için karbon salımını azaltır, insan sağlığına zararlı olan katı partikül ve NoX gazlarının açığa çıkmasını engeller. Oktan oranı yüksek olduğu için motor sporlarında performans amaçlı olarak da kullanılan biyoetanol, karıştırıldığı oranda araç performansını olumlu etkileyecek, yakıt verimliliğini artıracaktır” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Habertürk Anasayfa