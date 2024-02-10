Biwatt ve TEHAD'dan güç birliği

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Günlük elektrikli araç kiralama şirketi Biwatt, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) ile iş birliğine gitti.

Yapılan açıklamaya göre, TEHAD üyeleri, Biwatt'ın filosundan kiralayacakları elektrikli araçlar için yüzde 35 fiyat indirim alabilecek

Biwatt'ın Satış ve Operasyon Müdürü Nazlı Bayraktar, "TEHAD üyelerine özel hayata geçirdiğimiz kampanya sayesinde alanında uzman dernek üyelerinin elektrikli araçlara erişimini kolaylaştırıyoruz" dedi.

Ulaşımın elektrikli olması vizyonuyla hareket ettiklerini belirten TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram da, "Amacımız ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltıcı yenilikçi yaklaşımlar sunmak. Bu minvalde farkındalığın ve sürdürülebilir rekabetin gücünün artırılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri bu amaca giden yolda, kullanıcı, üretici ve girişimciyi destekler nitelikte. Yerli otomobil Togg'un da Biwatt filosuna katılmış olmasıyla, tüketici beğenisi ve yöneliminin de bu alana kayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Tunalar Topluluğu’nun yüzde 100 elektrikli araç kiralama markası Biwatt, marka ve model çeşitliliğiyle elektrikli sürüşü günlük kiralamayla daha hızlı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.