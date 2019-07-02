İkinci Dünya Savaşında geçen film, 26 yaşında 309 nazi askerini öldürmüş olan rus kadın keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'nun gerçek hayat hikayesini konu alan film birçok dalda ödül almıştır. 2015 yılında vizyona giren Sivastopol Savaşı filminin konusu ve oyuncularını sizler için derledik. İşte Bitva za Sevastopol konusu ne? Bitva za Sevastopol filmi oyuncuları kimlerdir? Bitva za Sevastopol filminin aldığı ödüller neler?

BİTVA ZA SEVASTOPOL FİLMİ KONUSU

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Sovyetler Birliği'ni işgaline karşı Kızıl Ordu'ya katılan Sovyet kadın keskin nişancı Lyudmila Pavliçenko'nun hayatını anlatan 2015 Rus-Ukrayna ortak yapımı film.

Film, 26 yaşında 309 nazi askerini öldürmüş olan rus kadın keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'nun gerçek hayat hikayesini anlatıyor.

21 dalda ödüle aday gösterilen filmin 7 ödülü bulunuyor.

iMDb puanı 7.2 olan filmin sinemalar.com puanı ise 7.3

BİTVA ZA SEVASTOPOL OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Sergey Mokritskiy'in, müziklerini Evgueni Galperine'nin yaptığı ve başrolünde yani Lyudmila Pavlichenko rolünde Yulia Peresild'in yer aldığı 2015 yapımı filmin oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Yulia Peresild (Lyudmila Pavlichenko)

Yevgeni Tsyganov (Leonid Kitsenko)

Oleg Vasilkov (Makarov)

Joan Blackham (Eleanora Ruzvelt)

Nikita Tarasov (Chopak)

2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde askere yazılmak zorunda bırakılan Lyudmila Pavlichenko buradaki eğitiminde mükemmel bir keskin nişancı olduğunu farkeder. Dönemin ünlü sniperi olan Lyudmila, Nazi Kuvvetlerinin birincil hedefi haline gelirken, başka bir askere aşık olacak. Yaralanmasının ardından ise Beyaz Saray’a konuk edilecektir. Lyudmila Pavliçenko, savaş sırasında 309 Alman askerini öldürürerek tarihin en başarılı kadın keskin nişancısı olarak kabul edilmiştir.