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Bitmeyen tedaviler, velayet davaları, medya baskısı...Özgürlüğüne yeni kavuşan Britney Spears'ın skandallarla dolu geçmişi

90'ların ve hatta günümüzün dev isimlerinden biri olan Britney Spears, bu zamana kadar çok şey atlattı. Yıllarca süren hukuki savaşlar ve tedaviler, Spears'tan çok şey götürdü. Babasının yasal koruyuculuğundan geçen sene çıkabilen Spears, uzun bir süredir özgürlüğüne kavuşmayı bekliyordu. 15 yaşında başlayan kariyeriyle büyük işler başaran Spears aynı zamanda bir o kadar da mücadele verdi.

10.10.2022 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • İLK ÇIKIŞI 15 YAŞINDA OLDU, LOLİTA TARZI ELEŞTİRİLDİ

    1993

    Britney Spears, The All New Mickey Mouse Club isimli çocuk şovunda; kendisi gibi yıldız olacak; Christina Aguilera, Ryan Gosling ve Justin Timberlake ile rol aldı.

    1998

    The All New Mickey Mouse Club şovunun iptal edilmesinden sonra 15 yaşında ilk single parçası olan "Baby One More Time" çıkardı. Bu klipte 15 yaşında olmasına rağmen seksi bir tavır sergileyen Britney'in "lolita" gibi gösterilmesi tartışmalara yol açtı. Şarkı, yayınlanır yayınlanmaz müzik listelerinde bir numaraya yükseldi. Parça, 10 milyondan fazla sattı ve tüm zamanların en çok satan singlelarından biri oldu. 

  • UNUTULMAZ BİR HOLLYWOOD ÇİFTİ: JUSTIN TIMBARLAKE VE BRITNEY SPEARS

    2000

    Oops!I Did It Again, Spears'ın ikinci stüdyo albümü Mayıs 2000'de piyasaya çıktı. 1.3 milyon kopya satarak ABD'de bir numaradan giriş yaptı ve rekor kırdı. Bu sırada magazinde sürekli çıkan Justin Timbarlake ve Britney Spears beraberliği, Britney tarafından doğrulandı. Genç çift o sene liseden mezun oldu.

  • TATLI KIZ İMAJINDAN SIYRILMAK İSTEDİ

    2001

    Spears, basın tarafından halka "tatlı, masum kız" olarak servis ediliyordu ancak Spears, kendisine atfedilen "tatlı, masum kız" rolünü üstlenmek istemedi ve 2001 yılında "I am slave 4 U" şarkısını çıkardı. 2001 MTV Müzik Ödülleri'nde boynunda beyaz bir pitonla ve aslanla performans sergiledi.

  • Bu performans, hayvan hakları örgütü olan PETA tarafından sert karşılandı.

  • TIMBARLAKE VE SPEARS 4 SENE SONRA AYRILDI

    2002

    Hollywood'un unutulmaz çiftleri arasında yer alan Justin Timbarlake ve Britney Spears, 4 senelik ilişkilerini bitirdi. İlişkiyi bitiren faktörün; Spears'ın, Timbarlake'i aldatması olduğu iddia ediliyordu.

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