Kim bu Elon Musk? 0:00 / 0:00

Dünyanın konuştuğu skandalların neredeyse her birinde ismini duyuyoruz. Kendisine açılan davalarla ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk kim? Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberi...

Dünyanın en zengin iş insanı, Tesla'nın CEO'su Elon Musk son dönemde adını sıkça duyduğumuz bir insana dönüştü. Tesla ve SpaceX'in çalışmalarıyla gündeme gelmesinin yanı sıra Musk'ın ismi son dönemde dünya gündeminde yer edinen neredeyse tüm skandalların içinde yer alıyor. Net serveti 253 milyar doları aşan Elon Reeve Musk, 1971 yılında Güney Afrika'da doğdu. Babasının Güney Afrikalı bir mühendis, annesinin ise Kanadalı bir model olduğu biliniyor. 1980'de ebeveynlerinin boşanmasıyla bir süre babasıyla yaşayan Musk, daha sonraları babasını "korkunç bir insan" olarak tanımladı. Musk, Queen Üniversitesi'ne gitmek için Kanada'ya yerleşmeden önce kısa süreliğine Pretoria Üniversitesi'ne gitti. İki yıl sonrada Pennsylvania Üniversitesi'ne geçti ve burada ekonomi ve fizik okudu. Doktora yapmak için California'ya taşındı, Stanford Üniversitesi'nde uygulamalı fizik ve malzeme bilimleri alanında yüksek lisans yaptı.

Musk 2002’de, havacılık teknolojisi üreticisi ve uzay taşımacılığı hizmetleri şirketi Space X'i kurdu. 2004'te elektrikli araç üreticisi Tesla'ya katıldı ve ürün mimarı oldu, 2007'de şirketin CEO'su oldu. 2015'te ise dost canlısı olarak gördüğü yapay zekayı teşvik etmek için kar amacı gütmeyen OpenAl'yi kurdu. Dünyanın en zengini Musk, sene başında "Kendime ait evim yok, genellikle arkadaşlarımın kanepelerinde uyuyorum" açıklamasıyla çokça konuşulmuştu. Bu açıklamanın ardından Daily Mail, Musk'ın Teksas'taki çiftlik evini görüntüledi. Musk'ın 60 bin dolarlık çiftlik evi, diğer zenginlerin seçimine kıyasla mütevazı görüntüsüyle dikkat çekti.

Foto: Daily Mail BİTMEYEN SKANDALLAR Musk'ın adının son duyduğumuz skandal, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in eşiyle bir dönem ilişki yaşaması oldu. Wall Street Journal'ın haberine göre, Musk'ın Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile bir dönem ilişki yaşadığı iddia edildi. WSJ, Musk ile Shanahan'ın ilişki yaşadığı dönem çiftin ayrı olduğunu ancak birlikte yaşadığını, Brin'in ikilinin ilişkisini öğrendikten sonra Musk'ın 'bağışlanmak için yalvardığını' öne sürdü. Haberde Shanahan'ın, evlilik sözleşmesi olmasına rağmen 1 milyar doların üzerinde tazminat istediği belirtildi. Musk ise iddiaları, "Sergey ve ben arkadaşız. Nicole ile üç yılda iki kez görüştüm, ikisinde de yanımızda birçok insan vardı. Romantik bir şey değil." sözleriyle reddetti.

GİZLİ İKİZLERİ Mİ VAR? Temmuz ayında Business Insider’ın aktardığı haberde ise, Musk'ın 2021 yılında Neuralink beyin çip firmasında üst düzey yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte olduğu, ikilinin ikiz bebeklerinin dünyaya geldiği öne sürüldü. Business Insider'ın ulaştığı rapora göre, Musk ve Zilis ikizlerin isimlerini değiştirmeyi talep etti. Musk'ın ikizlerinin olduğu haberiyle toplam çocuk sayısı 9'a ulaştı. Musk, Kanadalı şarkıcı Grimes'ten iki, Kanadalı eski eşi Justine Wilson’dan beş çocuğa sahip. TACİZ İDDİASI Mayıs ayında Insider'ın bildirdiğine göre Musk, 2018'de bir uçuş görevlisini taciz etti ve Musk'ın uçuş görevlisini susturmak için 250 bin dolar ödediği iddia edildi. Musk ise olayın böyle gerçekleşmediğini, "hikayenin bundan çok daha fazlasının olduğu" dile getirdi.

DEEP-HEARD DAVASINDA DA İSMİ GEÇTİ Dünyanın konuştuğu Johnny Deep ve Amber Heard'ün davasında ismi geçen bir diğer kişi de Musk oldu. People dergisinde yer alan habere göre, Johnny Deep, Amber Heard'ün evliliklerinden bir ay sonra Musk'la ilişki yaşamaya başladı. Deep yurt dışındayken, Musk ile Heard'ün evlerinde buluştuğunu iddia etmişti. Musk'ın temsilcisi ise iddiaları reddetmiş, Heard ile ilişkisinin 2016 yılında başladığını, bu sırada Deep ile Heard'ün ayrı olduğunu söylemişti. Heard'ün avukatları da Deep'in Musk konusunda takıntılı olduğunu iddia etmişti. Olayların ardından Twitter'da bir kullanıcıya yanıt veren Musk, "Umarım ikisi de yaşananları geride bırakır." yorumunda bulunmuştu.

MUSK'A AÇILAN DAVALAR Dünyanın en zengin insanı Musk, yaptığı işler ve adının geçtiği skandallarının yanı sıra kendisine karşı açılan davalarla da konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda sıkça gündeme gelen konulardan biri de Musk'ın Twitter'ı satın alma düşüncesiydi. 44 milyar dolar teklif vererek Twitter'ı satın almaya karar veren Musk, tartışmalı açıklamalarının ardından 12 Temmuz günü Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Twitter ise Musk'ın kararından vazgeçmesinin ardından hukuki yolları deneyeceğini açıkladı. Musk'ın Twitter ile yaptığı satın alma anlaşmasında hisse başında 54,20 dolar ödemesi bekleniyordu. TESLA ÇALIŞANLARINDAN MUSK'A DAVA Diğer yandan Musk'ın başı Tesla çalışanlarının açtığı davalarla da dertte. Haziran sonunda, eski Tesla çalışanları, şirkete toplu işten çıkarma nedeniyle tazminat davası açtı. Çalışanlar, ABD merkezli otomobil şirketini, önceden haber vermeden 500'den fazla çalışanın işten çıkarılmasıyla federal yasaları ihlal etmekle suçladı.

Musk, haziran başında şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdiği e-postada, şirketin çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 azaltılması gerektiğini belirterek, "Dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun. Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var." demişti. Ayrıca, Mart ayında da Tesla hissedarları tarafından Musk'a güneş panelleri ve yenilenebilir enerji sistemleri üreten SolarCity adlı firmanın satın alınması konusunda Tesla'nın hisse senedi sahipleri ve yatırımlarını yanılttığı gerekçesiyle dava açıldı. Errol Musk "KORKUNÇ BİR İNSAN" DEDİĞİ BABASI Musk'a dair merak edilen bir konu ise babası. Çocukluğunu sık sık 'sefil' olarak nitelendiren Musk daha önceki röportajlarında 75 yaşındaki babası Errol Musk için "O korkunç bir insandı. Hiçbir fikriniz yok." demiş ve babasının sürekli kötülükler planlayan korkunç biri olduğunu dile getirmişti. Daily Mail, Errol'un 30 yaşından önce bir multimilyoner olduğunu bildirdi. Ancak, Elon çok rahat ve zengin bir çocukluk geçirdiği iddialarını reddetti. Babasının Zambiya'da zümrüt madeni olduğunu

haberlerini de yalanladı. 2019'da Twitter hesabından bir kullanıcıya yanıt veren Musk, "Babamın zümrüt madeni yoktu. Yaklaşık 100 bin dolar öğrenci borcum vardı, üniversitede gece gündüz çalıştım." dedi.

"BABAMDAN MİRAS ALDIM" Babasıyla iyi bir ilişkisi olmadığına ilişkin açıklamalarda bulunan Musk, babasının çok yüksek bir IQ'ya sahip olduğunu ve kendisinin mükemmel bir mühendis olduğunu itiraf etmişti. 2017 yaptığı bir açıklamada, Errol'un "Güney Afrika'da profesyonel mühendis eğitimi alan en genç kişi" olduğunu söyledi. Musk bunun ardından, "Doğal olarak mühendislikte iyiyim, çünkü onu babamdan miras aldım. Başkaları için çok zor olan şey benim için kolay." açıklamasında bulunmuştu. ÜVEY KIZINDAN ÇOCUĞU VAR Öte yandan geçtiğimiz günlerde baba Musk, The Sun'a verdiği röportajda, 35 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan ikinci bir çocuğu olduğunu söyledi. Errol Musk, Jana'nın annesi Heide ile 18 yıl evli kalmıştı ve çiftin birlikte iki çocuğu olmuştu. Çift evlendiğinde bebeğinin annesi Jana 4 yaşındaydı. Errol Musk, The Sun'a Jana ile olan ikinci çocuğunun "planlanmamış" olduğunu, ancak oğullarının doğumundan sonra Jana ile yaşadığını söyledi. Errol Musk, daha fazla çocuk sahibi olma konusuna ilişkin ise "Dünyada olmamızın tek nedeni üremek. Bir çocuğum daha olsa yapardım. Yapmamak için bir neden göremiyorum. Bunu düşünseydim, Elon veya Kimbal var olmayacaktı" dedi.

GÜNEY AFRİKA'DA CİNAYET İŞLEDİ Mİ? Baba Musk, Rolling Stone'da yayımlanan profilinde, evine izinsiz girdikleri için vurup öldürdüğü üç kişi hariç, hayatı boyunca hiç kimsenin canını kasten yakmadığını söyledi. Musk, nefsi müdafaadan beraat etmişti. "ELON MEMNUN DEĞİL" Son olarak 24 Temmuz'da Sky News sunucusu Erin Molan'a konuşan baba Musk oğlu için şu ifadeleri kullandı; Yıllar önce onun finansal olarak dünyanın bir numarası olana kadar durmayacağını tahmin ediyordum. Açıkçası çocukken çok zekiydi, 11 yaşındayken bilgisayarların ne yapacağına dair pek çok fikri vardı. Ancak Elon şu anki konumundan memnun değil, ona göre 5 yıl önce bu konuma gelmeliydi." Maye Musk ve Elon Musk

"ELON ÜNLÜ OLANA KADAR BEN ÜNLÜYDÜM" Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Kanada asıllı Güney Afrikalı bir model ve modelliğe 15 yaşında başladı. Birçok markanın yüzü olan Maye, 2016'da New York Times'a verdiği röportajda, "Elon ünlü olana kadar ben ünlüydüm" ifadelerini kullanmıştı. 1969'da Miss South Africa güzellik yarışmasında finale kadar yükselen Musk, hayatının oldukça zor geçtiğini, kendisine gelen tüm teklifleri kabul edecek kadar yoğun çalıştığını çok kez dile getirdi. Üç çocuğunu yalnız büyüten bir anne olarak bir yandan da iki yüksek derecesi aldı. Musk modellik dışında beslenme uzmanlığı ve diyetisyenlik de yapıyordu. Errol Musk ile 10 yıllık evliliğini 'kısa sürede bozulmuştu' sözleriyle anlatan Maye, ilişkilerinde çeşitli şiddet olaylarının yaşandığını dile getirmişti. Errol'dan daha önceleri ayrılmak istediğini söyleyen Maye, evliliklerini resmen bitiren Boşanma Yasası'nın Güney Afrika'da 1979'a kadar yürürlüğe girmediğini belirtti. Çift yasa uygulamaya konduktan birkaç ay sonra boşandı. Sosyal medyada Elon Musk'a söz söyletmemesiyle konuşulan Maye 2015'te yaptığı açıklamada, "Keşke dünya oğlumun ne kadar iyi niyetli olduğunu anlayabilse... Elon'un niyeti bu gezegeni daha iyi bir yer haline getirmek için fizikte ve mühendislikte mümkün olan her şeyi yapmak. İnsanlar gizli bir amacı olduğunu düşünüyor ama yok. Tek yapmak istediği şey bu. Ve insanların 'Daha fazla para peşinde' demeleri beni gerçekten üzüyor. Hayır, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı." ifadelerini kullanmıştı.