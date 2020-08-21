AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 19 Ağustos'ta başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-115 Operasyonu" kapsamında araziye gizlenmiş 12 kilogramlık 6 dolu tüp, 2 kilogramlık 5 dolu tüp, 10 kuru maya, 10 sigara kağıdı ve 25 kilogram ayçiçek yağı ele geçirildi.

Malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.