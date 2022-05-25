Bitlis'te terör operasyonu

İHA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince müşterek çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çerçevesinde ilimiz merkezli Tatvan ve Hizan ilçelerimizde, Siirt ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yapan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca şahısların yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.