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        Haberler Gündem Güncel Bitlis Veteriner Hekimler Odası kuruldu | Son dakika haberleri

        Bitlis'te Veteriner Hekimler Odası kuruldu, başkan Rehber Altıntaş oldu

        Bitlis'te ilk kez Veteriner Hekimler Odası kuruldu. Genel kurulda oda başkanlığına da Veteriner Hekim Rehber Altıntaş seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:44
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        Bitlis Veteriner Hekimler Odası kuruldu
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        Bitlis Veteriner Hekimler Odası, 28 Eylül 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile resmen kuruldu.

        Oda başkanlığına yapılan seçimde Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, üyelerin oylarıyla ilk başkan olarak seçildi.

        Olağan genel kurulda, divan başkanlığı görevine Veteriner Hekim Mehmet Şirin Üncü, katip üyeliklere ise Veteriner Hekim Mehmet Ali Çelik ve Veteriner Hekim Efe Yürek getirildi. Divan, yönetim kurulu listesini inceleyerek onayladı.

        Bitlis Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, "Odamızın 1'inci olağan genel kurul seçimi 29 Eylül 2024 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımı sevgiyle selamlıyorum" dedi.

        Toplantıya katılan Van Veteriner Hekimler Odası Eski Başkanı Prof. Dr. Cumali Özkan da meslekle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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