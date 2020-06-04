Bitlis ve Muş'ta sessizliğe bürünen tarihi mekanlarda "normalleşme" yoğunluğu

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır ziyarete kapalı olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, normalleşme süreciyle ziyarete açıldı.
UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve "Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak nitelendirilen mezarlığı görmek isteyenler, maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde alana kabul ediliyor.
Geçen yıl 70 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 210 dönüm alana kurulu mezarlık, bünyesindeki 8 bin 200 şahideli, sandukalı ve kurgan tarzında mezar taşı ve üzerlerindeki motiflerle ziyaretçilerine tarihi bir yolculuğa çıkma imkanı sunuyor.
- Malazgirt Kalesi yeniden konuklarını ağırlıyor
Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Malazgirt Kalesi de normalleşme sürecine geçilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Ziyaretçiler, geçmişin izlerini günümüze taşıyan, kalın surlarıyla yıllara meydan okuyan kaleyi yeniden ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Suriyeli Ahmet Fetle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk olarak Mersin'e ardından da Ahlat'ta geldiklerini söyledi.
Arkadaşlarıyla Ahlat'taki kabristanı görmek istediğini belirten Fetle, "Burası çok farklı bir yer. Mezar taşlarının üzerindeki işlemeler çok güzel. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Savaş döneminde yaşananları öğrenmek istedik." dedi.
Ailesiyle Adana'dan gelerek mezarlığı ziyaret eden Ertuğrul Usmeker de tarihin ilk başlangıç yerlerinden birinde olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.
Kız kardeşinin ilçede öğretmenlik yaptığını anlatan Usmeker, "Selçuklu İmparatorluğu'nun bulunduğu ve Ertuğrul Gazi'nin doğduğu bölgeye geldim. İlk ziyaretçilerinden biri olduğum için mutluyum. Tüm ziyaretçilerin mutlaka Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görmesini, tarihimizle ilgili bilgi almasını isterim. Geçmişte atalarımızın verdiği mücadeleyi öğrenmek, yerinde görmek çok önemli." diye konuştu.
- "Bu ziyaretle hasret giderdik"
Malazgirt Kalesi'ni ziyaret eden Yusuf Eğe de ilçenin Oğuzhan köyünde yaşadığını belirterek, "2 aydır koronavirüs nedeniyle buraya gelemiyorduk. Kısıtlamaların kalkmasıyla ilçeye geldik, kaleyi gezdik. Bu ziyaretle hasret giderdik. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.
Ercan Güven de normalleşme sürecinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:
"Tarihi mekanımızı dolaşıyoruz. Çok şükür güzel günlere kavuştuk. Ülkemiz birçok badireden geçti. Güzel gelişmeler bizleri de mutlu ediyor. Malazgirt, Sultan Alparslan'ın Romen Diyojen'i yendiği yerin adıdır. Büyük bir hasretle tarihi mekanları gezmeyi bekliyorduk. Şimdi hasret giderdik."
,İbrahim Yaldız
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!