Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 2 Ekim Pazartesi günü Bitlis ve Adana'da deprem oldu. İşte 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...