Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bitlis, Tunceli, Bingöl'de okullar tatil mi? 10 Ocak 2022 Bingöl, Tunceli Bitlis'te kar tatili var mı, okul var mı?

Ülkenin doğu şehirlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışının etkisini arttırması nedeniyle kar tatili araştırmaları gündeme geldi. Bitlis, Bingöl ve Tunceli'de yaşayan vatandaşlar yoğun kar yağışının etkisiyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Bitlis, Tunceli, Bingöl'de okullar tatil mi? 10 Ocak 2022 Bingöl, Tunceli Bitlis'te kar tatili var mı, okul var mı?

10.01.2022 - 01:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre ülkenin doğu ve kuzey illeri için etkili olacak yağışlı hava 10 ocak okullar tatil mi sorusunu gündeme getirdi. Kar yağışının etkisini arttırması üzerine Bitlis, Bingöl ve Tunceli ili yerel yönetimlerinden kar tatiline ilişkin açıklamalar geldi. İşte Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de okullar tatil mi, kar tatili olacak mı sorusunun cevabı 

  • 10 OCAK BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

    Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 10 Ocak Pazartesi için ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

    Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

  • BİTLİS MUTKİ'DE DE KAR TATİLİ

    Bitlis'in Mutki ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.

    Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bütün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, 10 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

     

     

  • 10 OCAK BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 10 Ocak Pazartesi günü için ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak tüm eğitim kurumlarında 10 Ocak Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • 10 OCAK TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Tunceli Valiliği tarafından yapılan 9 Ocak tarihli açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.